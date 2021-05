El municipio abrió la inscripción a quince cursos gratuitos de formación para el trabajo

El Municipio de Almirante Brown lanzó la inscripción online para quince cursos gratuitos de formación para el trabajo. Los mismos se dictarán de forma virtual y semipresencial en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco. Esta importante iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo de la Nación junto a la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local, a través de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, tiene como objetivo “mejorar las condiciones de empleabilidad y desarrollar habilidades y competencias requeridas a partir de las actuales transformaciones tecnológicas para promover el desarrollo productivo del territorio”. Se trata de los cursos de Inclusión Digital, Marketing Digital y Comercialización Electrónica, Introducción a la Programación, Diseño y Programación de Aplicaciones Web, Impresión 3D, Introducción a la Robótica, Internet Industrial de las Cosas (IOT), Big Data y Análisis de Datos, Introducción a la Simulación, Logística 4.0 e Introducción a la Electrónica. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que todos están orientados a la Economía del Conocimiento y ofrecen una oferta variada que permite la vinculación directa entre la educación y el trabajo. Los cursos tienen una duración de tres meses, con una carga de cuatro horas semanales virtuales. Asimismo, tres de ellos (Inclusión Digital, Impresión 3D e Introducción a la Robótica) tienen la modalidad semipresencial en el CEFIP de Burzaco, ubicado en Tomás Guido y Junín, para que los participantes utilicen el equipamiento requerido. La inscripción estará disponible desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo, a través del siguiente link: https://forms.gle/x7BqTksxeZRsPTJo6. Además, para más información, se puso a disposición el correo: formacionparaeltrabajobrown@gmail.com. Requerimientos Para acceder a los cursos, es conveniente que las y los interesados sean mayores de 18 años y tengan a disposición algún dispositivo tecnológico como celular, tableta o PC con conectividad a internet.

Asimismo, para los cursos de Inclusión Digital no se requieren conocimientos previos, mientras que para el resto, los vecinos y vecinas deben tener nociones básicas sobre el uso de la PC. Estas iniciativas están destinadas a personas desocupadas, egresados de escuelas técnicas, profesionales, emprendedoras de la economía social, comerciantes, trabajadores y empresarios para promover formatos y contenidos introductorios que permitan acercar a población vulnerable a las nuevas tecnologías. También buscan incorporar habilidades tecnológicas para favorecer la readaptación de los procesos de comercialización a emprendedores y comercios, y transmitir conocimientos productivos – tecnológicos en Industria 4.0 hacia trabajadores de las Empresas del Sector Industrial Planificado y desocupados que estén interesados en la temática.

