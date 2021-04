En el Día del Animal, Zoonosis Brown sigue creciendo y suma servicios

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown anunció, en coincidencia con el Día del Animal, nuevas obras y mejoras que permitirán continuar sumando servicios para toda la comunidad. Desde Zoonosis Brown se anticipó la ampliación del quirófano y de la sala de espera de las y los vecinos que llevan a atender a sus animales. Esto permitirá ofrecer un servicio más eficiente y ampliar las prestaciones. Las obras previstas incluyen la construcción de un SUM para capacitaciones y para la formación del personal, como también oficinas administrativas nuevas. Con esta renovación, se espera continuar incrementando la cantidad de las castraciones luego que en 2019 se alcanzara el récord de más de 30 mil castraciones y 20 mil consultas de animales en un año. Las autoridades municipales concretaron el retiro definitivo de caniles que se encontraban en desuso desde hace años dentro de las instalaciones de la calle Martín Fierro N° 33, esquina Monteverde. Ese espacio se utilizará para continuar sumando servicios y prestaciones. Zoonosis Brown, dependiente de la Secretaría de Salud Municipal, cumple en agosto próximo 25 años de vida. En 1996 Hebe Maruco puso en marcha la política pública de Control Ético de Superpoblación de Perros y Gatos. La actual gestión municipal arrancó en 2015 con 12.400 castraciones anuales y en 2019 llegó a supera las 30 mil castraciones. El intendente municipal, Mariano Cascallares, indicó que “somos el primer Municipio No Eutanásico y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas en caninos y felinos es ejemplo en nuestro país. En ese marco, continuamos extendiendo los servicios de Zoonosis Brown en todo nuestro distrito”, indicó el jefe comunal. “Gracias a las entidades proteccionistas, a la Asociación Amigos de Zoonosis y a todas las vecinas y los vecinos que nos acompañan cada día en esta política pública”, finalizó Mariano Cascallares. Zoonosis Brown atiende de lunes a viernes de 8 a 14 horas y su vía de comunicación es el teléfono 5034 620 internos 646 / 647 o 648.

