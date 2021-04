Con las terapias al límite y 54 nuevos muertos, la Ciudad sigue con alto nivel de contagio

De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria, la ocupación de camas UTI se mantiene como en la jornada anterior, cuando el porcentaje alcanzó el 86,2%. Según el reporte de este jueves, en el sistema de salud público sólo quedan disponibles 62 camas de terapia intensiva sobre un total de 450, puesto que están ocupadas 388 plazas. Según las cifras oficiales, casi un mes atrás el sistema de Salud de la Ciudad reportaba para el 25 de marzo una ocupación de camas de terapia intensiva del 27,3% con 123 personas internadas en estado de gravedad. El reporte de este jueves agrega que, en los casos moderados, la ocupación es de 47,2% (709 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 11,8% (590 sobre 5.000). La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubicaba en el 2,39%. El parte del Gobierno porteño añadió que 2.920 pacientes fueron dados de alta el miércoles, con lo cual suman 283.455 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. A Flourish chart El sistema de salud notificó 1.820 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en la Ciudad, con un total acumulado que llegó a 244.385 además de 30 fallecidos (2.656 acumulados) y 2.023 fueron dadas de alta (212.367 acumulado). Desde la llegada de la pandemia a la Argentina, en marzo del año pasado, fueron realizados en la ciudad de Buenos Aires un total de 3.150.285 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 25,9%; mientras que el miércoles fueron realizados 23.488 hisopados, con una positividad de 29,5%. Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños fueron notificados 108 nuevos casos de coronavirus, mientras que 94 personas fueron dadas de alta y se registraron dos fallecidos. El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 313, mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo es de 21.273, las altas acumuladas son 19.108 y la tasa de letalidad es de 1,47%.

