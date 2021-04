Argentina cuenta con más de 10 millones de vacunas

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en el aeropuerto de Ezeiza a un avión de Aerolíneas Argentinas que trajo un millón de dosis de Sinopharm desde Beijing, con lo cual el país superó los diez millones de vacunas para su campaña de inmunización contra el coronavirus. El jefe de Estado, que en diciembre puso en marcha el plan de vacunación para combatir la pandemia del Covid-19 en todo el país, arribó a Ezeiza en el helicóptero presidencial y, ya con el avión de Aerolíneas en tierra, saludó y conversó brevemente con la tripulación del Airbus A330-200. También observó el operativo de descarga de las vacunas, su desplazamiento, mientras recibía por parte de los técnicos una explicación sobre las características del operativo y las condiciones en las que se transportan las vacunas. Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial Cecilia Nicolini; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Ceriani se mostró “muy contento por haber concretado un nuevo vuelo para traer vacunas y seguir aportando nuestro esfuerzo al plan de vacunación que lleva adelante el gobierno para combatir la pandemia”. Destacó a Télam que “Argentina ha recibido más de 10 millones de dosis y Aerolíneas ha traído gran parte, casi nueve millones, y estamos muy satisfechos por la tarea realizada”. “Y que sean muchos 10 millones más de vacunas que podamos traer y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que sea necesario para traer todas las vacunas que hagan falta”, añadió. El Presidente con la ministra de Salud y el titular de Aerolíneas Argentinas. Detalló que “a Beijing ya hicimos cinco vuelos por vacunas y van a ser 13 vuelos a Moscú, con el que llega mañana”, a la vez que anticipó que “seguimos trabajando para preparar nuevos vuelos”, aunque aclaró que “todavía no tenemos confirmadas las fechas”. En el caso particular del vuelo que llegó hoy, cada caja de presentación contuvo tres viales de la vacuna, razón por la cual el volumen de la carga se redujo y pudieron ser transportadas en un solo viaje, que hizo una escala técnica en el aeropuerto de Barajas (Madrid), a diferencia de los que llegaron entre el domingo y ayer. En esa ocasión cada vial contuvo una dosis de la vacuna por caja, razón por la cual el volumen de la carga se triplicó y debió ser distribuida en esos tres viajes. La partida recibida hoy se suma a las 244.800 que llegaron anoche al país, en el vuelo LH8264 de Lufthansa, completando así otro millón de dosis con la trilogía de vuelos que conformaron la “Operación Beijing”, junto a dos servicios de Aerolíneas Argentinas, que arribaron el domingo y el lunes, con 384.000 y 371.200 dosis, respectivamente. En tanto, en la madrugada de este jueves partió rumbo a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en búsqueda de más dosis de vacunas Sputnik V, concretando así el decimotercer servicio que la línea de bandera realiza a la Federación Rusa. “Con esta nueva partida cerramos una buena semana con 4 vuelos de este tipo concretados. Aerolíneas tiene la capacidad operativa y, por ende, es la mejor opción logística para que la vacunación continúe su marcha”, explicó Ceriani. Las cajas de las vacunas producidas por el “China National Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a su vez en contenedores denominados “envirotainers” que, de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio, sólo pueden ser transportados en el área de bodega de las aeronaves. El Ministerio de Salud informó que estas 2.000.000 de dosis están destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y del Consejo Federal de Salud. De ese total, 605.200 comenzaron hoy a distribuirse en las jurisdicciones del país, completándose la entrega mañana. Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio, hasta esta tarde habían sido distribuidas 9.326.408 vacunas y las aplicadas totalizan 7.818.781. Un total de 6.896.293 personas recibieron la primera dosis y 922.488 ambas. Hasta ahora, en 12 operaciones completadas a Rusia por Aerolíneas, llegaron al país 5.267.745 de vacunas de Sputnik V, mientras que desde Beijing arribaron 3.659.200 dosis de Sinopharm en 5 vuelos, con lo cual la cantidad de vacunas transportadas por la línea de bandera llega a 8.926.945.

