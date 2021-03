Argentina ya tiene más vacunados con primera dosis que infectados totales por coronavirus

Argentina alcanzó en las últimas horas las 2.472.426 personas vacunadas contra el coronavirus y superó, de esta manera, el número total de los infectados desde el inicio de la pandemia hace un año. Según se desprende del Monitor Público de Vacunación, con cifras actualizadas a las 6 de hoy, se realizaron un total de 3.063.864 aplicaciones de vacunas sobre un total de 3.846.565 dosis distribuidas en todo el país. En tanto, un total de 2.472.426 argentinos ya recibieron la primera de las dosis, por encima de los 2.234.913 de infectados registrados hasta ayer, cuando se cumplió un año de inicio de la cuarentena por la pandemia. De ese total, unas 591.438 personas ya recibieron las dos dosis prescriptas para completar la inmunización contra el virus. En las últimas 24 horas, se registraron 8.160 nuevos casos de coronavirus en el país y 113 nuevas muertes. Por distrito La mayor cantidad de vacunados sobre la cifra de infectados se advierte también en la discriminación por distrito. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un total de 934.393 casos y un número de 972.618 vacunas aplicadas de la primer dosis. En Córdoba, se registran un total de 171.244 casos de infectados y ya hay 205.871 personas vacunadas. En la ciudad de Buenos Aires aún no se computa esa diferencia: el distrito porteño registra hasta ayer un total de 246.738 casos, y una cifra levemente menor -246.005- de personas vacunadas. Tampoco en la provincia de Santa Fe, con 224.834 casos totales de Covid 19, y 197.789 personas vacunadas hasta el momento. El viernes se realizaron 61.579 testeos y son más de 8 millones los acumulados totales en más de un año. Los números En las últimas 24 horas, se registraron 8.160 nuevos casos de coronavirus en el país y 113 nuevas muertes, en tanto que son 163.708 los que por estas horas cursan la enfermedad. Ayer se realizaron 61.579 testeos y son más de 8 millones los acumulados totales en más de un año. En tanto, son 3.534 los pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva, con una ocupación que es del 55,2% de la capacidad de todo el país y del 60,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los fallecimientos notificados desde hace un año ascienden a 54.476.

