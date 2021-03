Cascallares y Arroyo inauguraron espacio para prevenir violencia de genero prevenir y acompañar a las victimas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, inauguraron el Centro Integral de Derechos de las Mujeres y Disidencias “Dora Barrancos”, en la localidad de Ministro Rivadavia. El jefe comunal y el funcionario nacional realizaron el tradicional corte de cinta, recorrieron las instalaciones del lugar y mantuvieron una videollamada con Dora Barrancos, asesora de Presidencia de la Nación y referente cuyo destacado trabajo sirvió de inspiración para bautizar con su nombre el nuevo edificio.

“Este es un proyecto que nació en 2012 y que reflotamos en 2015 cuando asumimos la gestión con herramientas municipales. Luego, a través del Ministerio de Desarrollo con Daniel Arroyo recibimos los recursos que faltaban para terminarlo. Estamos muy felices y esperamos que se transforme en un espacio trascendental para todas las mujeres y disidencias”, remarcó Mariano Cascallares. Arroyo, en tanto, destacó que “poner en marcha este edificio significa dar un paso importante para seguir avanzando en la concreción de derechos”. “Es un edificio hermoso pero también estará lleno de mujeres que van a trabajar con mucho esfuerzo y dedicación”, expresó. Mientras que Dora Barrancos, a través de la videollamada, subrayó que es “extraordinaria la gestión de Mariano Cascallares que hizo realidad este proyecto tan importante”. “Argentina es un país muchísimo más digno y justo pese a las desigualdades que tenemos que superar pero estoy segura que todas las batallas con convicción tienen su recompensa”, añadió.

De la jornada participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez; el diputado nacional Federico Fagioli; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; la jefa de Gabinete del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Nación, Lara González Carvajal; la secretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Josefina Kelly Neila y la secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Erika Roffler. También dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; la subsecretaria del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano; la directora general de Arquitectura, Gabriela Mendía; la directora de Diversidad y Géneros, Aymará Heidecker; la coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y Diversidad, Magdalena Roggi y la coordinadora de la Casa Autogestiva para Mujeres en Situación de Violencia, Mariana Dieguez, entre otras. Además de la videoconferencia, hubo una exposición de poesía a cargo de Alexandra Luna y un show con canciones del rock nacional a cargo de Libertad Alma, ambas referentes del colectivo trans.

El intendente Mariano Cascallares destacó el trabajo articulado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y con su par bonaerense.

EL LUGAR Desde el nuevo espacio se trabajará en la prevención de todas las formas de violencias de género y se acompañará y se les dará contención a las víctimas de estos flagelos, a través de un trabajo articulado con la Casa Autogestiva Municipal para Mujeres en Situación de Violencia, la Unidad de Fortalecimiento familiar y Casa de Justicia. En este sentido, el lugar tendrá como objetivo profundizar el abordaje interdisciplinario de problemáticas de género mediante distintas actividades de capacitación, asistencia, esparcimiento y acompañamiento. A diferencia de la Casa Autogestiva Municipal para mujeres, este centro es de “puertas abiertas” y propondrá actividades, cursos, capacitaciones y programas integrales para abordar las problemáticas de mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad pero también abarcará a personas con discapacidad, adultas mayores y juventudes. Para recibir mayor información las mujeres interesadas pueden enviar un email a cidmujeresdiversidad@gmail.com o comunicarse telefónicamente a la Dirección de Diversidad y Géneros al 1162296494.

