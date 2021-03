El evento más importante de Freestyle de la Argentina tendrá lugar esta tarde en Almirante Brown.

El evento más importante de Freestyle de la Argentina tendrá lugar esta tarde en Almirante Brown. Se trata de la Final Nacional Batalla de Maestros Gold con participantes de quince provincias argentinas que llegaron hasta nuestro distrito para protagonizar el gran evento. La Batalla de Maestros de Freestyle podrá seguirse este sábado desde las 16,30 horas a través de las plataformas y redes sociales del Instituto de las Culturas Brown https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown y ABC – Almirante Brown Contenidos https://bit.ly/3bVEKHM . En los últimos años, Almirante Brown se viene convirtiendo en un importante polo cultural abarcando las más diversas expresiones. En el Freestyle por ejemplo se mutiplican los eventos y desafíos de la mano de la decisión del Municipio de Almirante Brown -que conduce Mariano Cascallares- de promover e impulsar este tipo de manifestaciones culturales. La Gran Final BMD de la Argentina incluirá a 24 maestros de Freestyle que llegaron a nuestro distrito desde 15 provincias argentinas. Esta tarde a través de las redes sociales del Instituto de las Culturas Brown podrá seguirse cada alternativa de esta apasionante competencia. Para mayor información ingresar en https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown

