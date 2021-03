Luana Volnovich, Daniela Vilar y Julián Álvarez recorrieron el nuevo punto de vacunación contra el Covid-19 en la UGL X de PAMI

La Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, recorrió junto a la diputada nacional, Daniela Vilar; el presidente de IDEAL Lanús, Julián Álvarez; y autoridades de la Región Sanitaria Sexta; el nuevo punto de vacunación contra el Covid-19 montado en la UGL X de Remedios de Escalada por el Ministerio de Salud bonaerense, en coordinación con PAMI. La Coordinadora General Ejecutiva de la UGL X de PAMI, Nadia Burgos, fue la encargada de recibir a las autoridades y acompañarlas en la recorrida por el lugar. “Desde PAMI, además de asumir la responsabilidad de vacunar a todas las residencias de larga estadía de la Provincia de Buenos Aires, pusimos a disposición nuestra sede de atención central para reconvertirla en un punto de vacunación contra el Covid-19”, indicó Nadia Burgos. “Ponemos a disposición la infraestructura, el personal y la logística necesarios para cumplir con los objetivos de la vacunación”, indicó Luana Volnovich. “Es una alegría enorme ver la cara de emoción de los vecinos y vecinas cuando reciben su vacuna y pueden volver a abrazar a sus familiares”, dijo Julián Álvarez. El nuevo punto de vacunación contra el Covid-19 abrió sus puertas el pasado miércoles, con 180 turnos por día y con la intención de seguir agregando más en los próximos días. Para registrarte y recibir turno, visitá el sitio de Buenos Aires Vacunate: https://vacunatepba.gba.gov.ar/

Both comments and pings are currently closed.