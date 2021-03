Magario: “Para beneficiar la recuperación productiva es necesario vacunar”

La vicegobernadora bonaerense consideró que las empresas pueden ser “un gran vector” en esta etapa de inscripción para recibir la vacuna, al participar de un encuentro con representantes de cámaras y federaciones industriales.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó que “para beneficiar la recuperación productiva es necesario vacunar”, al mantener anoche un encuentro virtual con representantes de cuatro cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires. La presidenta del Senado provincial se reunió con representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), según se informó en un comunicado. “Quiero pedirles que pensemos juntos en cómo ayudamos a que la gente se inscriba para ser vacunada, cómo ayudamos a vacunarse, cómo damos preferencia a los de mayor riesgo. Ustedes pueden ser el vector en esta etapa para ayudarnos a inscribir a las y los bonaerenses”, les dijo Magario a los empresarios. En ese marco, consideró que las empresas pueden ser “un gran vector” en esta etapa de inscripción para recibir la vacuna. “Soy una gran defensora de la industria, la producción, el valor agregado y sobre todo de las PyMEs. Desde el Gobierno de la PBA estamos trabajando para reflotar la situación, acompañar el esfuerzo que están haciendo y reactivar ese círculo virtuoso de la Provincia, que no es ni más ni menos que el círculo del trabajo, la generación del salario, el consumo, la producción y el trabajo digno para todos”, sostuvo Magario.

