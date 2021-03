La industria y la construcción volvieron a crecer en enero y ratifican su recuperación

El nivel de actividad de la industria creció en enero 4,4%, respecto de igual mes de 2020, mientras que la construcción marcó un incremento de 23,3% interanual, ratificando así la recuperación de ambos sectores, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El nivel de actividad de la industria registró en enero un crecimiento de 4,4% respecto de igual mes de 2020; mientras que en relación con diciembre pasado, enero marcó una mejora de 1,7% en el índice de la serie desestacionalizada. En términos interanuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró así su tercera suba consecutiva y en la serie tendencia-ciclo aumentó 1,2% mensual y acumula nueve meses consecutivos en alza. Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) marcó en enero un incremento de 23,3% respecto de igual mes de 2020; en tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 4,4% respecto de diciembre pasado. En este caso, se trata de la tercera suba consecutiva interanual, tras 26 meses de caída; y significó una suba 28% mayor al nivel pre-covid de febrero de 2020. Recuperación El aumento del IPI en enero continúa con el sendero de recuperación iniciado en mayo de 2020, destacaron desde el Ministerio de Economía. En los últimos días distintas consultoras privadas coincidieron en que el nivel de actividad industrial creció en enero. Para Orlando Ferreres y Asociados, la producción industrial creció en enero 4,8% y exhibió el mejor resultado de los últimos 35 meses; y para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) la mejora fue de 2,5% en el primer mes de 2021. De esta forma las consultoras destacaron que la actividad industrial mantuvo la tendencia de recuperación lograda a fin del año pasado. Los rubros que más crecieron Según el Indec, en enero crecieron 10 de los 16 rubros relevados, entre los que se destacaron Minerales no metálicos (31,5% interanual), Maquinaria y Equipo (31,2% interanual), Vehículos automotores (16,5% interanual), industrias Metálicas básicas (16,2%) y Caucho y plástico (14,6%). Asimismo, volvió a crecer el sector de Alimentos y bebidas, que aumentó 1,0% interanual tras la caída de diciembre, cuando había impactado la medida de fuerza gremial de aceiteros. En este sentido, resaltó el fuerte aumento de 36,9% interanual de la Molienda de oleaginosas, por normalización de la actividad en la industria aceitera. Según el Indec, en enero crecieron 10 de los 16 rubros relevados: se destacaron Minerales no metálicos; Maquinaria y Equipo; Vehículos automotores; industrias Metálicas básicas; y Caucho y plástico (14,6%) En tanto, los rubros que cayeron fueron Productos de tabaco (-18,4% interanual), Otro equipo de transporte (-9,2% interanual), Refinación de petróleo (-8,5% interanual), Prendas de vestir (-7,7% interanual), Muebles y colchones (-7,0% interanual) y Químicos (-1,7% interanual). Por su parte, en el caso del ISAC, durante enero crecieron en términos interanuales los despachos de 12 de los 13 insumos relevados. La suba de la construcción estuvo liderada por el crecimiento en los despachos de Pisos y revestimientos cerámicos (51,0% interanual), Ladrillos huecos (44,1% interanual) y Asfalto (35,8% interanual), mientras que el único insumo que cayó fue Yeso (-3,3% interanual). En ese sentido, de acuerdo al índice elaborado por el Grupo Construya, la venta de materiales para la construcción registró en enero una suba de 24% con respecto a igual mes de 2020, ratificando así la recuperación del sector en el período poscuarentena. La suba de la construcción estuvo liderada por el crecimiento en los despachos de Pisos y revestimientos cerámicos. Luego de caídas registradas al inicio de la pandemia de entre -70% y -50% interanual, la actividad del sector comenzó a recuperarse en términos desestacionalizados a partir del segundo semestre de 2020, finalizando ese año con una baja de 19,5% interanual, recordaron desde Economía

