Cascallares en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó el acto de apertura de las Sesiones del Concejo Deliberante browniano con un discurso en el que repasó toda la gestión del Municipio ante la pandemia del Covid-19 y realizó importantes anuncios en materia de prevención del delito, salud y obras públicas. “Frente a la pandemia nunca bajamos los brazos. Donde faltaba equipamiento lo pusimos; donde escaseaban los recursos humanos los multiplicamos. Donde faltaban insumos, salimos a buscarlos”, indicó Mariano Cascallares, quien homenajeó a las víctimas de Covid-19 y expresó su “afecto y acompañamiento para las familias a las que la pandemia les arrebató a sus seres queridos”. A modo de rendición de cuentas, se enumeró que desde marzo de 2020 el Municipio realizó 690 operativos “Detectar”, llegando a 65.500 hogares y a más de 206.500 personas. Además se concretaron 276.250 llamadas de seguimiento de casos de Covid-19, y se controló a más de 320.000 vecinos de modo preventivo. También se acondicionaron 19 centros de aislamiento y se pasó de 48 a 132 camas de Terapia Intensiva en todo el distrito. Incluso se inauguraron cinco nuevos CAPS y el nuevo Hospital María Eugenia Álvarez de Longchamps que construyó el Gobierno Nacional. En materia de obras, Cascallares anunció la construcción de cuatro jardines de infantes y de dos escuelas primarias nuevas con fondos municipales, al tiempo que destacó que se llevó adelante un completo plan de infraestructura en 181 edificios escolares del distrito, en los cuales se hicieron diversos trabajos como la construcción de aulas, módulos sanitarios, la refacción de techos e instalación de servicios de luz y gas. También aseguró que están por arrancar las obras del nuevo Campus Universitario de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca de Burzaco, preservando el patrimonio natural del lugar, y adelantó que se proyecta construir un segundo Natatorio Municipal, esta vez en Claypole. Otra obra clave en la que se trabaja es en el nuevo Polo Judicial.

Siempre en materia de Obras Públicas, Mariano Cascallares adelantó que se avanza hacia el inicio de la histórica obra de de construcción de un paso bajo nivel de 1400 metros sobre la Rotonda de Los Pinos, en el cruce de Ruta 4 y la Avenida Hipólito Yrigoyen. “Además, estamos a punto de iniciar la obra del nuevo paso bajo nivel de San Martín, y avanzamos proyectando otro más en Longchamps”, aseguró el jefe comunal, quien también se mostró orgulloso por como avanza la pavimentación de la avenida República Argentina. Al referirse a las políticas de prevención del delito, Mariano Cascallares destacó la incorporación de 113 nuevos móviles policiales y 30 motos de alta cilindrada. Y agregó la importancia de las 1.300 cámaras de monitoreo instaladas por el Municipio en todas las localidades (conformando el anillo digital de seguridad) y la próxima instalación de 200 alarmas vecinales como complemento del sistema de prevención. “Vamos a seguir en este camino gestionando cada día porque aún hay mucho por hacer. Vamos por más salud, educación, empleo, seguridad y más justicia social. Por todas y todos los que confían que un Municipio mejor es posible”, concluyó el intendente Mariano Cascallares, dejando inaugurado un nuevo período de sesiones en Almirante Brown. Del acto participaron la diputada nacional María Rosa Martínez; el diputado nacional Federico Faggioli; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el secretario general del Municipio de Almirante Brown, Germán Bonnemezón; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Salud, Walter Gómez; el secretario de Economía y Hacienda, Miguel Faienza y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. También estuvieron el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano. Dijeron presente, además, el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el presidente del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural, Emilio Klubus; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, el rector de la UNAB, Pablo Domenichini y el vicerrector Facundo Nejamkis, además de subsecretarios y directores de las distintas áreas del gobierno municipal. También dijo presente Pablo Pernicone, miembro del directorio de Nación Servicios. Por último, acompañaron a Mariano Cascallares el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y los 24 ediles del cuerpo legislativo: Gabriel Aguirre, Andrea Bonetto, Leticia Bontempo, Cecilia Cecchini, Sandra Corbalán, Rodrigo De Abajo, Cristian Dipace, José María Fernández, Mabel Klehb, Adrián López, Pablo maseda, Débora Mendilahatzu, Antonella Napoli, Julia Paolino, Carlos Regazzoni, Pablo Repetto, Mario Serrano, Laura Silvetti, Javier Toloza, José Vélez, Claudio Villagra, Norma Warrel y Nancy Yorky.

