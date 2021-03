El municipio concretó una importante obra de acceso y conectividad para el Oñativia

El Municipio de Almirante Brown realizó una obra de pavimentación que mejora el acceso y la conectividad del hospital provincial Arturo Oñativia, en la localidad de Rafael Calzada. Los trabajos los llevó adelante la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares en una calle interna que era de tierra y que vincula el interior del predio con el acceso ubicado en la calle Ceferino Ramírez. Este avance implica una mejora directa en la conectividad del hospital y para el personal que trabaja todos los días en el lugar, ya que se trata de 300 metros lineales de pavimentación en una zona que los días de lluvia se anegaba. “Es un lugar que siempre tuvo piso de tierra, desde que se inauguró. Este es un avance muy importante porque por ahí transitan autos pero también lo hace caminando el personal, quienes se embarraban cada vez que llovía. Estamos muy contentos”, remarcó la directora del hospital Carolina Ricci. Esta obra de pavimentación, ejecutada directamente por el Municipio de Almirante Brown, conecta todo el estacionamiento interno que hay en esa zona y también el helipuerto con la entrada a la guardia, resolviendo directamente un problema de accesibilidad y transitabilidad.

Both comments and pings are currently closed.