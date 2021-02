Cuáles serán los primeros grupos de docentes en recibir la vacuna

“Se ha decido destinar las vacunas de Sinopharm al personal docente y no docente de las escuelas, que abarca una población total de 1.458.000 en todo el país”, destacó Trotta, y afirmó que, de este modo, quedaron ratificados los “consensos construidos en el seno del Consejo Federal de Educación”. “El 2020 fue un año excepcional y esta vacuna nos permitirá ir recuperando la normalidad que nos arrebató la pandemia. Estamos en proceso de recuperación de la presencialidad en nuestras aulas, donde se trabaja todos los días por igualar derechos y oportunidades”, expresó el funcionario en un comunicado distribuido por su cartera. De acuerdo al detalle proporcionado por el Ministerio los cinco grupos de docentes priorizados son: 1) Personal de dirección y gestión, supervisión e inspección; docentes frente a alumnos y de nivel Inicial (incluye ciclo maternal), los de primer ciclo del nivel primario, (1°, 2° y 3° grado) y los de educación especial (un total de 457.694 personas). 2) Personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (247.413 personas). 3) Docentes de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados (148.692). 4) Docentes de nivel secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional (331.099). 5) Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades ( 273.185).

