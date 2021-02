Cascallares felicitó al Club Claypole por consagrarse campeón

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió al presidente del Club Atlético Claypole, Javier Fernando Gómez, y al director técnico Roque Drago, luego de que lograran el ascenso a la Primera “C” del Fútbol Argentino. La jornada se realizó en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal recibió a la comitiva, les entregó un presente y los felicitó por la histórica hazaña deportiva que llevó al querido club browniano a consagrarse campeón. De la jornada participó también la directiva del Club Cintia Benítez, junto con el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan José Fabiani y el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa. Tras haber obtenido el histórico ascenso, el equipo de Claypole se enfrentará el próximo miércoles 3 de marzo con Boca Juniors por los 32avos de final de la Copa Argentina, sumando así una nueva página al glorioso presente que transita la institución deportiva browniana.

