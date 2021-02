Cascallares encabezó homenaje a Juan Domingo Perón a 75 aniversario de su primer triunfo electoral

El presidente del Partido Justicialista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana un emotivo homenaje a Juan Perón y a Eva Perón al conmemorarse el 75° aniversario del primer triunfo de Juan Domingo Perón en las urnas, lo que marcó el inicio de la era de la Justicia Social en nuestro país. En la Plaza Juan Domingo Perón de San Francisco Solano se descubrieron sendos bustos de Juan Perón y de Evita. Fue en la intersección de las calles Clavel y No Me Olvides, a metros del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud “13 de Julio” que construye la Provincia junto con el Municipio browniano. Hace más de un año que el Partido Justicialista de Almirante Brown viene realizando homenajes colocando bustos de Perón y Evita en las localidades brownianias. Para ello se recurre a las históricas fechas del calendario peronista como el 24 de febrero de 1946. Cascallares estuvo por la diputada provincial Cristina Vilotta; por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; por el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; por el concejal y delegado de Solano José Vélez, por el secretario de Política Ambiental y dirigente del PJ de Brown, Ignacio Villaronga y por la presidenta del Bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante local, Cecilia Cecchini; y la edil Nancy Yorky además de vecinos y militantes del peronismo browniano. El titular del Partido Justicialista de Almirante Brown precisó que “hace 75 años, aquel 24 de febrero de 1946 el pueblo peronista materializó la gesta del 17 de octubre del ´45 y de ese modo las trabajadoras y los trabajadores accedían al Gobierno de manera democrática para hacer realidad la Justicia Social, la Soberanía Política y la Independencia Económica. Fue el nacimiento de la era de la Justicia Social en la Argentina”, agregó Mariano Cascallares.

