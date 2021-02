El Presidente anuncia hoy la creación del Consejo Económico y Social

El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes la creación del Consejo Económico y Social junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de estrategias y políticas públicas vinculadas con la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, el empleo y las jubilaciones. quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de estrategias y políticas públicas vinculadas con la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, el empleo y las jubilaciones. Con un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), previsto para las 11.30 y donde habrá invitados presenciales, otros en contacto virtual y la presencia de miembros del gabinete nacional, el Presidente presentará el organismo que integrarán representantes del sindicalismo, del sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa. En los últimos días, Béliz mantuvo reuniones y contactos informales con algunos de los mencionados representantes, a la espera del decreto presidencial que en los próximos días saldrá publicado en el Boletín Oficial, por el que quedará oficialmente constituido el organismo y su cargo al frente de la estructura. Reuniones en busca de propuestas Pensado para fomentar el intercambio de ideas y alcanzar consensos sobre políticas sociales de largo y mediano plazo, el funcionario nacional lideró en los últimos días una reunión preliminar con los cultos religiosos en una continuidad de los encuentros que ya mantuvo el año pasado con sindicalistas y empresarios con vistas a la postergada creación del organismo como consecuencia de la crisis sanitaria. En la reunión con las instituciones religiosas, de la que también participó el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, como representante del Gobierno, algunos de los invitados se comprometieron a hacerle llegar a Béliz documentos con ideas y propuestas sobre cuestiones económicas, sociales y educativas, según precisaron a esta agencia de noticias fuentes allegadas al encuentro. El Consejo será predido por Gustavo Béliz, quien ya se reunió con representantes de distintos sectores. Participaron del encuentro en Casa Rosada Jorge Knoblovits (DAIA), Máximo Jurcinovic (Conferencia Episcopal Argentina), Aníbal Bachir Bakir (Centro Islámico Argentino), Néstor Miguens (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas), Jorge Gómez (Aciera) y Marcelo Figueroa (Iglesia Presbiteriana de San Andrés). Desde el Gobierno hubo también contactos con representantes de los movimientos sociales y de las organizaciones de la economía popular que ya tienen garantizados lugares dentro del Consejo. Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron a Télam que su secretario general, Esteban ‘Gringo’ Castro, sería el representante de la organización en el Consejo. Entre los invitados al acto, habrá referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular Nuestramérica. Una propuesta de campaña La creación del Consejo Económico y Social fue una de las promesas de la campaña presidencial que, tras el triunfo en las urnas, tuvo su correlato durante el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa del año pasado, cuando anunció que, entre sus lineamientos, estaba la promoción de los trabajos del futuro, el cambio climático y la infraestructura verde y las estrategias para “atraer la riqueza que está en el exterior” para ponerla al servicio de “fines productivos nacionales”. “Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas. Sé muy bien que implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”, dijo el mandatario en esa oportunidad. En ese marco, resaltó la necesidad de “propiciar la llegada de un aire nuevo y renovador” porque “durante demasiado tiempo nuestra democracia ha estado asfixiada en el microclima de intereses mezquinos, de miradas tecnocráticas o de pujas estériles”. Y propuso al Consejo Económico y Social como el “motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad”. Los gremios tendrán representantes en el nuevo cuerpo colegiado. En aquel discurso, anticipó que los dirigentes y especialistas que representarán a los diferentes sectores deberán compartir una “responsabilidad histórica” y ser “creativos, movilizar propuestas de excelencia, innovar, saber renunciar a miradas individuales cuando se establecen iniciativas superadoras de conjunto”. “Desde este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos, de diseñar la agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo. No pretendemos que desde su ámbito se discutan ni precios ni salarios ni paritarias, elementos que estarán contenidos en la institucionalidad ya existente del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil”, señaló. Finalmente, luego de idas y vueltas respecto de su envío al Congreso de la Nación para que fuera tratado como proyecto de ley durante las sesiones extraordinarias, el primer mandatario resolvió que sean los miembros del Consejo los que le darán forma a un texto que reglamente su funcionamiento para que, luego sí, sea abordado por los diputados y senadores nacionales.

