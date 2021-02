Brown: Arrancó la vacunación a docentes y vecinos con factores de riesgo

El Plan Buenos Aires Vacunate avanza a paso firme en Almirante Brown. Hoy, jueves 18 de febrero de 2021, arrancó la vacunación a los docentes y a los vecinos con factores de riesgo. De ese modo, estos dos sectores se sumaron al personal de Salud y a los adultos mayores de las residencias geriátricas (PAMI) que ya vienen siendo inmunizados contra el Covid-19. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de la primera jornada de vacunación a docentes del distrito en la sede del SUTEBA. Allí la vacunación es realizada por el Instituto de Obra Médico Asistencial bonaerense (IOMA). La vacunación se realizó en el edificio ubicado en Ferrari 512, donde el jefe comunal acompañó desde temprano a los primeros educadores en aplicarse la vacuna Sputnik V, en el marco de la campaña de vacunación pública, gratuita y optativa más grande de la historia que lleva adelante la Provincia en articulación con el Municipio. “Estamos comenzando con la vacunación de docentes para luego seguir con auxiliares y la policía bonaerense. Hoy es una fecha importante también porque empezamos en dos escuelas a vacunar a mayores de 18 años, priorizando a los de mayor riesgo”, remarcó Cascallares en relación a la Escuela Polimodal N°11 y la Escuela Primaria Nº18 de San José. En ese sentido, destacó que “esto tiene que ver con una decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof de avanzar en cada rincón de nuestro país”. Desde la Comuna browniana indicaron que se vacunarán unas 150 personas por día, todas citadas previamente luego de haber sacado el turno en http://vacunatepba.gba.gob.ar , motivo por el que insistieron en que todos los vecinos y vecinas ingresen al link para registrarse. Las primeras en vacunarse en SUTEBA fueron Carina y Fermina, quienes expresaron su alegría de poder avanzar en la inmunización contra el Covid-19. “Fue un año muy difícil pero esta es la manera de salir adelante, estoy muy feliz”, subrayó Fermina. De la jornada participaron también el secretario de Salud local, Walter Gómez; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera y la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión, entre otros.

