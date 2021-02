Mas de 60 mil brownianos ya se inscribieron para vacunarse contra el Covid

Cerca del 20 por ciento de las vecinas y los vecinos brownian@s mayores de 18 años ya se inscribieron en el sitio vacunatepba.gba.gob.ar por lo que ahora permanecen en lista de espera para ser convocados por las autoridades bonaerenses a vacunarse contra el Covid-19. Es la Provincia de Buenos Aires la que otorga los turnos para vacunarse y para ello es necesario anotarse. Los siguientes son los puntos en los que el Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, continúa inscribiendo para vacunarse contra el Covid-19: * Delegaciones Municipales de todas las localidades del distrito, en el horario de 8 a 14 de lunes a viernes. Allí personal municipal brinda información, asesoramiento y colabora en la inscripción en el sitio vacunatepba.gba.gob.ar.En las delegaciones del Municipio browniano pueden inscribirse quienes no tengan acceso a internet y todos los demás vecinos que así lo soliciten. * En los centros comerciales, en las instituciones intermedias del distrito, en los centros de jubilados y en las estaciones de trenes brownianas funcionan mesas del Municipio en las que se ofrece asesoramiento, información e incluso se inscribe en el plan de vacunación más importante de la historia. * La otra opción que tienen las vecinas y los vecinos para anotarse en el Plan de Vacunación contra el Covid-19 es comunicarse telefónicamente con el 0800-222-7696, la línea de atención del Municipio de Almirante Brown. Allí las operadoras y los operadores atenderán a cada vecino guiándolo para que se inscriba estando listo para ser convocado a vacunarse. Vacunate es el plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el Coronavirus de la provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo central vacunar a toda la población mayor de 18 años. En un primer momento se prioriza a las personas y a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus como personal de Salud, personas que tengan más de 60 años, personal de las fuerzas de Seguridad y docentes y auxiliares de la Educación. Es muy importante que todas las vecinas y los vecinos gestionen un turno para vacunarse ingresando en vacunatepba.gba.gob.ar porque una vez que se establezca un cronograma ampliado la Provincia otorgará dichos turnos en base a las inscripciones que hayan quedado registradas.

