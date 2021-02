Bill Gates advierte sobre las siguientes posibles amenazas para la humanidad

El cofundador de Microsoft, Bill Gates aseguró que las siguientes posibles amenazas para la humanidad son el cambio climático y el bioterrorismo, así declaró durante una entrevista. Para muchos, las predicciones del magnate ahora no pasan desapercibidas, en 2015 advirtió sobre los riesgos de una nueva enfermedad infecciosa mortal en una conferencia de TED. “Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra”, afirmó en ese momento el filántropo. Al recordar su intervención durante la reciente entrevista, Gates mencionó que “hay una serie de virus respiratorios y de vez en cuando aparecerá uno que es muy infeccioso y causa cierto número de fallecidos”. En este sentido agregó que las enfermedades respiratorias son “muy temidas” porque las personas contagiadas pueden transitar con normalidad. “A diferencia de otras enfermedades como el ébola, en las que estás mayormente en una cama de hospital cuando la carga viral infecta a otras personas”, explicó. Posteriormente, al hablar sobre los peligros del futuro, el informático insistió primero en el “el cambio climático”, que en su opinión, podría tener unas consecuencias y causar un número de víctimas peor que el covid-19. Por otra parte, como segunda amenaza mencionó el “bioterrorismo”, refiriéndose a que “alguien que quiera causar daño podría diseñar un virus”. Asimismo, Gates indicó que “la posibilidad de encontrarse con esto es mayor que las epidemias causadas naturalmente como la actual”. Finalmente, el magnate señaló que si bien no hay forma de que la sociedad pueda impedir el brote de nuevas pandemias, se podrían realizar esfuerzos de cara a aumentar la preparación “para que nunca tengamos un número de muertos cercano a lo que tenemos hoy”.

