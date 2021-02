Pidieron la prisión preventiva del marido de Carolina Píparo

Lo hizo la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien lleva adelanta la causa contra Juan Ignacio Buzali por homicidio en grado de tentativa. La fiscalía pidió este lunes la prisión preventiva para Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo, detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con “motochorros”. El pedido fue formulado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo; quien le imputa a Buzali el delito de “homicidio en grado de tentativa”. Ahora será la jueza de Garantías de la causa, Marcela Garmendia, quien definirá si Buzali permanecerá en prisión o si es liberado. Píparo denunció que fue asaltada por tres parejas de “motochorros” la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzali estacionó para dejar a su papá en su casa. Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado. En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso. La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron herido

