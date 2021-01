Conversatorio “Hacia un urbanismo en clave feminista”

Este viernes 15 de enero a partir de las 18:30 se realizará el conversatorio “Hacia un urbanismo en clave feminista: repensar la ciudad desde una perspectiva de géneros”. La actividad organizada en conjunto por IDEAL Lanús, Avellaneda y Quilmes será transmitida en el canal de Youtube “IDEAL Buenos Aires” La jornada contará con la participación de la Jefa de Gabinete del Municipio de Avellaneda, Arq. Magdalena Sierra; la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio de Quilmes, Arq. Cecilia Soler; y la docente e investigadora de la UNDAv, e integrante de IDEAL Lanús, Arq. María Emilia Aristei. El urbanismo feminista propone un cambio de prioridades en la sociedad actual, situando a las personas en el centro de las decisiones urbanas para transformar las desigualdades que reproduce el sistema capitalista, patriarcal y colonial.

Both comments and pings are currently closed.