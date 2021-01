Con las restricciones de circulación, la mortalidad por accidentes viales bajó 45% durante 2020

La mortalidad por siniestros viales se redujo en la Argentina en un 45% durante el 2020 en relación al año anterior, en buena medida debido a los más de nueve meses de restricciones para la circulación decretados a raíz de la pandemia de Covid-19. De acuerdo con cifras oficiales difundidas este jueves, el promedio diario de muertes por accidente de tránsito se redujo de 15,3% a 8,5%, mientras que la tasa cada 100 mil habitantes pasó de 12.5% a 6.9%. “Estas cifras son el lado positivo de las restricciones de circulación que nos trajo la pandemia y, sobre todo, son personas que hoy siguen con nosotros y familias que no están sufriendo una pérdida”, señaló el ministro de Transporte, Mario Meoni.

