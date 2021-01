Cascallares recorrió la obra de uno de los accesos al Parque Industrial

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió el avance de obra de la repavimentación de la calle Melián, en uno de los tres accesos al Parque Industrial de la localidad de Burzaco, que se ejecuta en forma articulada con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Se trata de una obra de hormigonado de seis cuadras, entre Florida y Drago, con una calzada de 9.34 centímetros de ancho, lo que mejorará la circulación de vehículos en el trabajo cotidiano de las fábricas y empresas. En este sentido, el intendente Mariano Cascallares remarcó que “el avance que se está haciendo en la calle Melián es muy importante”, al tiempo que destacó el “apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación” para llevar adelante la obra. “Se trata de un hormigonado que mejorará la vinculación y circulación en la entrada y salida de nuestro querido Parque Industrial”, añadió durante la recorrida. Según se informó oficialmente, en un primer momento se completarán los trabajos desde Florida hasta Int. Álvaro Pintos y luego, en una segunda etapa, hasta Drago.

Both comments and pings are currently closed.