El municipio de Almirante Brown repuso la Virgen de Don Orione

En un emotivo acto, el Municipio de Almirante Brown repuso la figura de la Virgen María en Don Orione, la cual fue destruida durante un temporal ocurrido en abril de este año. La emotiva jornada se llevó adelante en el cruce de la avenida Eva Perón y Río Mayo, donde el Padre Hernán Cruz Martín junto a los vecinos bendijo la nueva imagen de la virgen adquirida y colocada por la gestión del intendente Mariano Cascallares. La nueva figura está fabricada con resina para que pueda permanecer a la interperie. Además, en pocos días se le colocará una reja a su alrededor para que quede más resguardada de cualquier temporal de viento o lluvia. “La virgen de Lourdes está en el barrio desde que se creó, es un emblema junto a los tanques. Son propios del lugar y una referencia para todas las vecinas y los vecinos. Por disposición del intendente Mariano Cascallares repusimos esta imagen tan querida”, resaltó la delegada municipal de Don Orione, Mabel Klehb. En este sentido, sostuvo que “toda la comunidad está muy feliz y contenta con tener la figura nuevamente en su lugar, ya que es muy querida y valorada por todos los vecinos y vecinas”. La imagen de la virgen está instalada en el barrio desde 1991 y con el paso de los años se convirtió en un símbolo muy importante para toda la comunidad de Don Orione, quienes la conmemoran con flores y velas. Sin embargo, luego de un temporal registrado en abril de este año la figura apareció rota, por lo que el Municipio de Almirante Brown decidió colocar una nueva en el mismo lugar, fecha que se postergó hasta los últimos días en el marco de la pandemia de Covid.

