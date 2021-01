Precoupación en el gobierno bonaerense por el aumento de casos

La subsecretaria de Gestión de la información, Educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, reconoció este lunes que la preocupación en las autoridades por el aumento de casos de coronavirus cuando recién se inicia la campaña de vacunación, y señaló la posibilidad de “avanzar en restringir algunas actividades en lugares cerrados”. En sintonía, la jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata e integrante del equipo de asesores en Salud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que el aumento de casos de contagios de coronavirus “amerita un toque de queda sanitario”. “Estamos en valores similares a los de septiembre. En agosto fue el pico”, dijo Cerianien diálogo con El Destape Radio, y destacó que “la expectativa era que la segunda ola llegara con la mayor cantidad de la población vacunada”. En ese punto, advirtió: “Que estén aumentando los casos en verano cuando recién arrancamos la campaña de vacunación es preocupante”, y agregó que cree que se puede “avanzar en restringir algunas actividades en lugares cerrados”. La integrante de la cartera que conduce Daniel Gollan consideró que “lo más importante sigue siendo apelar a la responsabilidad individual”, remarcó que “hay sensación de que la pandemia ya terminó”, dijo que “estamos lejos” de que haya terminado, y explicó que “usar el tapabocas en la pera es lo mismo que no usarlo”. “Se van a evaluar las restricciones y el retroceso de fases, y si es necesario se va a hacer”, aseguró Ceriani, quien también resaltó que “si este ascenso de casos sigue no hay otra salida que restricciones y retroceder de fase. Desde la provincia siempre transmitimos la gravedad de lo que estamos atravesando”, manifestó. La funcionaria cuestionó las imágenes de las playas de la zona de la costa bonaerense, donde se observa aglomeración de personas: “Una ve imágenes con un montón de gente amontonada y sin cuidados y es muy difícil así”, dijo, y concluyó que “hay que manejarse como si todos fuéramos posibles positivos de Covid”. ¿Toque de queda sanitario? La jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata e integrante del equipo de asesores en Salud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que el aumento de casos de contagios de coronavirus “amerita un toque de queda sanitario”. “Hay que intensificar la campaña de comunicación de esta situación, yo veo la posibilidad de que haya un toque de queda sanitario, me parece que la situación lo está ameritando”, expresó Elisa Estenssoro en declaraciones a radio El Destape. “Hay que cortar con esto, porque sino las consecuencias van a ser mucho peores” “Me parece terrible que esté pasando, era previsible”, manifestó, y destacó que “se está replicando lo que se vio en el verano en Europa, una falta total de cuidado, en su mayoría de los jóvenes”, lo que, consideró, “es la causa del aumento de casos”. Asimismo, dijo que “este es un rebrote fuerte, me da la impresión que ésta es la segunda ola que la esperábamos para marzo”. Sobre las medidas a adoptar, opinó: “No sé si es factible una cuarentena total, pero sí algo que limite la movilidad”. En ese marco, Estenssoro señaló que “hay que volver a poner limitaciones en el transporte público”. “Vi lo que pasó en la Costa y me parece terrible. Es la causa del aumento de casos”, reiteró la jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, y agregó: “En la calle hay personas reunidas sin barbijo, sin respetar distancia. Era obvio que esto iba a pasar”. “La segunda ola que esperábamos para marzo está pasando ahora. Si no es la segunda ola, estamos muy cerca”, enfatizó. Finalmente, aseveró que “claramente hubo un aumento de casos graves de Covid”, al tiempo que advirtió que “lo que pasa en la calle se traduce en las unidades de terapia intensiva”. “Vamos a tener una segunda ola antes de lo esperado y con un personal sanitario agotado”, lamentó.

Both comments and pings are currently closed.