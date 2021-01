YPF aumentó un 2,9% los combustibles desde la medianoche

La petrolera YPF aumentó desde un 2,9% los precios de las variedades de nafta y gasoil, como consecuencia del traslado a los surtidores del incremento de los biocombustibles autorizados por el Gobierno nacional, informó la compañía. De esta manera los nuevos precios de referencia vigentes desde este martes en la ciudad de Buenos Aires pasarán a ser de $69,40 para la nafta súper; $80,20 la nafta premium Infinia; $64,60 el diesel 500 y $76,10 el diesel premium Infinia. La compañía que controla más del 55% del mercado de combustibles comunicó que “a partir de la madrugada del 5 de enero se ajustará el componente de los biocombustibles”, es decir el biodiesel y el bioetanol con los cuales las refinadoras realizan las mezclas obligatorias del gasoil y la nafta. Los aumentos de los dos productos fueron “dispuestos por la autoridad regulatoria” argumentó la petrolera al anunciar que el traslado a precios “será del orden del 2,9% tanto en nafta como gasoil en todo el país”. Se trata del primer aumento de combustibles dispuesto en el año, al que se descuenta se sumarán el resto de las compañías durante las próximas horas. El último movimiento de precios en los surtidores se había registrado el 16 de diciembre con un incremento del 4,5% promedio, y fue el quinto aplicado desde agosto tras diez meses de congelamiento. El lunes, a través de la resoluciones 1/2021 y 2/2021 de la Secretaría de Energía, publicados en el Boletín Oficial, se fijaron nuevos precios de adquisición de los biocombustibles destinados a su mezcla obligatoria de nafta y gasoil, lo que busca recomponer el atraso de ese precio regulado por el estado desde diciembre de 2019.

