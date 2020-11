Estafador detenido en Adrogué

Durante el viernes 20 de noviembre, personal la policía bonaerense detuvo en Adrogué a Thomás Quintana, un estafador que engañaba a sus víctimas, generalmente ancianos y ancianas, con la modalidad de “El cuento del tio”. En esta oportunidad, el nieto de la víctima fue quien dio aviso al 911 luego de escuchar el audio que le había mandado a su abuela. En este, el hombre fingía ser él y le decía a la abuela que iba a pasar a buscar 4.000 mil dólares.

Luego de poner en aviso a las autoridades, en compañía del GTO, acuerdan una reunión con el estafador fingiendo que entregarían el dinero. Finalmente, este llega al lugar a bordo de una motocicleta, y al denotar la presencia policial, intenta darse a la fuga pero es detenido por los agentes.

