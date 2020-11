Emotivo homenaje del municipio a las enfermeras y enfermeros de Almirante Brown

El intendente Mariano Cascallares encabezó el acto en conmemoración del Día de la Enfermería Nacional. En la oportunidad se le rindió un emotivo homenaje a las enfermeras y los enfermeros que entregaron su vida en la lucha contra el Coronavirus. Con un sentido homenaje realizado en el pasaje recreativo de José Mármol donde está emplazado el monumento a los enfermeros del distrito, el jefe comunal junto al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko además de referentes y familiares de dicho personal de salud, reconoció la inmensa tarea que llevan adelante cada uno de los profesionales. También formaron parte del encuentro, la presidenta de la Casa de la Enfermera de Almirante Brown, Margarita López y el secretario de Salud local, Walter Gómez. Durante la emotiva jornada se rememoró el trabajo, que con compromiso y entrega, realizaron durante toda su vida enfermeros del municipio, algunos de ellos fallecidos este año en ejercicio de sus funciones humanitarias, frente a la pandemia. En la ocasión, familiares, amigos y colegas dedicaron sentidas palabras a Norma Pena, Aída Mua, Miguel Acosta y Julio Torres. Cascallares. agradeció la vocación de servicio, solidaridad y entrega de cada uno de los enfermeros de la comuna browniana más aún en un año tan particular. “Sin dudas, quienes dejaron todo por el otro en un momento que el mundo está conmocionado por la pandemia, son las personas más importantes para los vecinos”, subrayó. En consonancia, Margarita López- muy emocionada- agradeció no solo a sus colegas sino al Municipio por el reconocimiento al trabajo humanitario que día a día llevan adelante. También, Gómez se sumó a los agradecimientos para cada uno de los enfermeros que continúan trabajando para cuidar la salud de los brownianos. En la oportunidad se depositaron sendos bouquets florales en el monumento a los enfermeros del distrito y se procedió a la entrega de placas en homenaje. Participaron también del encuentro, la subsecretaria de Redes Integrales del Servicio de Salud, Mariana Ävila; la directora del Hospital Lucio Meléndez,Hilda Granotti; la directora de la UPA Nro. 5 a cargo del Hospital Modular María Eugenia Álvarez, Virginia Vallejos, y el director asociado del Hospital Oñativa, Claudio Molina, además de representantes de la Cruz Roja, filial de Almirante Brown.

