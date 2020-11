YPF sube los precios de los combustibles 2,5% a partir de hoy

Los precios de los combustibles de YPF se incrementaron 2,5% promedio a partir del lunes, 23 de noviembre, informó la petrolera. “A partir de las 0 horas del lunes 23 de noviembre, YPF realizará un aumento de los combustibles del 2,5 % promedio país”, señaló en un comunicado la empresa, en el que detalló que en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba promedio será de 2,85%. “Este aumento se encuentra en línea con la decisión de ir recortando brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias”, agregó la compañía. Este es el cuarto aumento que registra el sector -en general la primera en comunicarlo es YPF y luego se suman las demás compañías- en el precio de los combustibles. El anterior incremento se produjo el 16 de octubre y fue de un 3,5% promedio. En esa oportunidad la suba fue el resultado de aplicar el aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles. Las anteriores subas se concretaron el 19 de agosto, con un incremento promedio de 4,5% ; y el 19 de septiembre, con un ajuste de 3,5%.

Both comments and pings are currently closed.