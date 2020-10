El municipio y Aysa avanzan con nueva red cloacal en Solano

El Municipio de Almirante Brown, en forma articulada con AYSA, avanza con una importante obra de cloaca en la localidad de San Francisco Solano que beneficiará a más de nueve mil vecinos y vecinas que pasarán a contar con el vital servicio. Desde el Municipio que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que la nueva red cloacal, realizada en coordinación con Aysa, abarca varias manzanas ubicadas entre las calles Donato Álvarez, Caléndula, Charcas Sur y la avenida Monteverde . En este sentido, se llevarán adelante unas 2.300 conexiones que beneficiarán a más de nueve mil brownianos y brownianas. Actualmente, los trabajos se encuentran en la calle Rosa al 6300, frente a la plaza 13 de Julio y avanzan sin pausa. Hace pocos días Cascallares y la titular de AYSA, Malena Galmarini, recorrieron otras obras. Se trata de la Red Secundaria Modular Claypole Norte con nuevas conexiones cloacales para la mencionada localidad browniana.Allí Galmarini indicó que “el objetivo es seguir avanzando en forma permanente con este tipo de emprendimientos que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias”.

