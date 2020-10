Cascallares y Kreplak inauguraron nuevo centro quirúrgico en el hospital Lucio Meléndez

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró junto al viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el nuevo Centro Quirúrgico “René Favaloro”, en el Hospital Lucio Meléndez. La jornada se llevó adelante en el centro de salud ubicado en Juan Domingo Perón 859, donde el Jefe Comunal y el funcionario provincial presentaron este módulo sanitario conformado por cuatro quirófanos dotados con tecnología de primer nivel, el cual funciona en el segundo piso del nuevo edificio inaugurado en 2018. Es muy importante recibir al equipo de Salud provincial para presentar este avance para los vecinos y vecinas de Almirante Brown. Hace poco recorrimos la nueva guardia y hoy, estos nuevos quirófanos”, remarcó Cascallares durante la recorrida. En esta línea, destacó que “es un hospital muy importante para toda la región” y que si bien “este tipo de obras no tienen estrictamente que ver con la pandemia, son mejoras esenciales para todo Almirante Brown”. Kreplak, a su turno, subrayó el trabajo mancomunado con el Municipio y enfatizó que esta obra, conformada por quirófanos de excelente calidad, se suma a la renovación del Hospital Arturo Oñativia y al modular de Longchamps. “Mariano Cascallares está siempre atento al sistema de salud de su distrito”, sostuvo al tiempo que apuntó que en este “contexto tan atípico estamos haciendo una completa renovación de nuestro sistema sanitario en toda la provincia de Buenos Aires”. Mientras que Hilda Granotti, directora asociada del Hospital Meléndez, expresó su alegría por los nuevos quirófanos ya que, consideró, “son un orgullo y una alegría para poder seguir brindándole servicios a toda la comunidad”. El nuevo Centro Quirúrgico René Favaloro, que funciona en el segundo piso del edificio que fue inaugurado en 2018 con la puesta en marcha de la guardia, consta de cuatro quirófanos dotados de tecnología e insumos de primer nivel. Además, cuenta con módulos sanitarios, sala de recepción del recién nacido y habitaciones para la limpieza de los elementos de trabajo. Asimismo, tres de los cuatro quirófanos ya fueron bautizados con nombres de médicos y profesionales que trabajaron en el hospital, entre ellos Mariano Bori Arboleda, Ana María Barsellini y Diego Francis.

De la jornada participaron también el director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera; los directivos del centro de salud Néstor Capallo y Viviana Heevel, y el secretario de Salud local, Walter Gómez, entre otros.

