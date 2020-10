Daniel Amaya: “Hace 18 años trajimos a Néstor a Burzaco por primera vez y nació el kirchnerismo en el distrito”

Hace 18 años Almirante Brown vivió un acontecimiento importante para el distrito, el ex presidente Néstor Kirchner en ese momento Gobernador de Santa Cruz pisaba Almirante Brown por primera vez de la mano de Daniel Amaya actual referente de la agrupación “La Misión Peronista”, el hecho fue en el marco de la campaña electoral que posteriormente lo llevaría a la presidencia. ”Si bien hacia poco tiempo que su nombre había comenzado a sonar en Buenos Aires la gente ya se había dado cuenta que era un político distinto y así fue en la presidencia” aseguró Amaya Hace 18 años Almirante Brown vivió un acontecimiento importante para el distrito, el ex presidente Néstor Kirchner en ese momento Gobernador de Santa Cruz pisaba Almirante Brown por primera vez de la mano de Daniel Amaya actual referente de la agrupación “La Misión Peronista”, el hecho fue en el marco de la campaña electoral que posteriormente lo llevaría a la presidencia.”Si bien hacia poco tiempo que su nombre había comenzado a sonar en Buenos Aires la gente ya se había dado cuenta que era un político distinto y así fue en la presidencia” aseguró Amaya El lugar donde se hizo presente fue el club “Sportivo Burzaco” de la calle Moreno, así los vecinos Brownianos conocieron por primera vez en persona quien ese momento fue el gobernador de Santa Cruz . Amaya recordó que desde un primer momento se mostró muy natural y en contacto directo con la gente, “En aquel momento el país venia de atravesar unos de las peores crisis económicas y sociales, y Néstor iba a traer justicia social al pueblo” En ese momento yo trabajaba en diputados, y estaba militando fuertemente, en la Casa de Santa Cruz conocí a Néstor y la idea de traerlo a Burzaco le gustó, ese periodo de campaña lo caminamos con el diputado “Gaucho” San Pedro y el ex senador provincial Eduardo Sigal” recordó Daniel Amaya reconocido Kirchnerista de la primera hora. “Hoy con la agrupación La Misión apoyamos fuertemente al gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner que están luchando por sacar al país adelante luego de los 4 años escabrosos que dejó Macri” Apuntó el dirigente de Brown.

