Aumento salarial a policías bonaerenses

“Gracias a las gestiones que hizo el Gobernador ante el gobierno nacional estamos anunciando temas que incumben al Policía y su familia, los problemas de sanidad, los que tienen que ver con el acceso a vivienda”, lanzó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Junto al Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezaron una conferencia de prensa luego del conflicto con personal de la Policía Bonaerense que se profundizó hasta las primeras horas de este martes. De esa manera, anunciaron que se realizarán aumentos en el salario de las fuerzas de Seguridad y que serán acompañadas por una batería de mejoras. “Son diferentes modalidades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los Policías”, detalló Berni. “Tenemos que mejorar la cuestión salarial. Estamos trabajando, la partida presupuestaria fue asignada el sábado y para el día jueves vamos a poder hacer cada paso de este plan de Seguridad”, agregó. En ese sentido, el mismo Berni detalló que “el Plan Integral apunta a una política de personal y eso generó un quebranto en la cadena de mandos. Hubo una cierta cantidad de oficiales que no fueron ascendidos en tiempo y formas. Una de las cosas importantes es recomponer la carrera policial”. Por su parte, el Jefe de Gabinete, Bianco, señaló que “todavía no está definido el aumento”, y advirtió que se tratará de “reconocer el atraso salarial que tienen las fuerzas, en los últimos cuatro años fue del 30 por ciento”. “Están en la primera trinchera junto con los médicos, por eso hemos tenido una cantidad importante de fallecidos. Tiene que ver con el reconocimiento de lo perdido”, subrayó Bianco. No obstante, reconoció que el reclamo tomó de sorpresa a la cúpula de la administración bonaerense. “Nos sorprendió, había sido anunciado públicamente. Hace diez días estábamos hablando de una recomposición salarial, nos sorprendió”, sostuvo. También hablaron de una mejora en la sitaución de vivienda ya que los efectivos deben movilizarse por un enorme territorio provincial.

