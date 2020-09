Larroque: “Hay que evitar las tomas pero siempre reconociendo que hay un derecho al hábitat”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró hoy que es necesario “evitar minuto a minuto las tomas” de tierras, pero remarcó que debe ser “siempre reconociendo que hay un derecho al hábitat y a la vivienda” y que “la salida debe ser de forma institucional”. “Hay que diferenciar un barrio que se constituye de manera planificada de un barrio que surge de manera informal. Reconociendo el derecho habitacional, la salida no es la toma. La toma es un paso hacia atrás en la posibilidad de conseguir un lote con servicios o una vivienda”, dijo el funcionario provincial. En diálogo con radio Once Diez, asumió la necesidad de “ir buscando salidas institucionalizadas” para el problema de las tomas y agregó que si bien “la pandemia lleva el centro de atención, el tema habitacional “no salió de la agenda”. En ese marco, Larroque relató que el jueves participó de una reunión junto al gobernador Axel Kicillof, miembros del gabinete e intendentes afectados por la situación de tomas y se decidió “generar un ámbito de coordinación a los efectos de poder ir decidiendo paso a paso en esta situación más de emergencia”. “Venimos de una etapa de repliegue del Estado”, dijo y agregó que es necesario “tener un plan en la emergencia, ver de qué manera se evita la situación de toma, las tomas vigentes, las que vienen del año pasado y cómo podemos desarrollar una política de mediano y largo plazo, que era una prioridad y quedó corrida por la pandemia”. “Tenemos que llevarle tranquilidad a los que tengan carencia pero también a las personas de clase media que pueden asustarse por algún comentario respecto a mecanismos de solución que se puedan generar” “Sepan que las personas que tienen un derecho vulnerado cuentan con nuestra preocupación permanente, nos sentimos naturalmente corriendo un poco de atrás porque hubiéramos querido asumir una agenda más directa hacia estos sectores postergados, pero la pandemia nos fue corriendo”, añadió. Ante la toma de tierras en diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, explicó que “la situación es variada” y que “las tomas más fuertes son las de Guernica”. “Hay otras que también son de dimensiones importantes como la de Los Hornos de La Plata”, completó. “En general son tierras fiscales, muchas veces son de jurisdicción nacional o provincial, hay toda una complejidad en ese entramado”, sostuvo. Advirtió también que “minuto a minuto hay que evitar las tomas porque representan un paso hacia atrás” y subrayó que hay que tener en cuenta que “hay un derecho al hábitat y a la vivienda, reconociendo que los propietarios tienen sus derechos en caso de que sean tierras privadas”. En ese sentido, el ministro dijo que se está haciendo un trabajo articulado para encontrar “una salida pacífica y constructiva”, y reiteró “la decisión política de avanzar” con un problema que “lleva décadas” y que “se pronunció en los últimos 4 años por el desinterés” del gobierno anterior. Consultado sobre el dirigente social Juan Grabois, quien sostuvo que “ocupar no es usurpar”, el funcionario dijo que “él aporta la mirada de un dirigente social que se afinca en esa cuestión sensible, que a todos preocupa y desvela sobre cómo resolver los problemas de millones de bonaerenses”, pero dejó claro que su respuesta es que “la solución tiene que ser por la vía institucional”. “Tenemos que llevarle tranquilidad a los que tengan carencia pero también a las personas de clase media que pueden asustarse por algún comentario respecto a mecanismos de solución que se puedan generar”, remarcó Larroque.

Both comments and pings are currently closed.