Alberto Fernández visita Campana por el lanzamiento de la producción de motos Royal Enfield

El presidente Alberto Fernández participará hoy del lanzamiento de la producción de motocicletas Royal Enfield en la Argentina en la planta de rodados del Grupo Simpa. La actividad está anunciada para las 11.30 en la ciudad bonaerense de Campana, informó Presidencia.

Both comments and pings are currently closed.