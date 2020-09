Laura Berardo: “Trabajamos para fortalecer políticas de inclusión de forma federal”

Esta mañana se llevó adelante de manera virtual el Encuentro de Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la Provincia de Tucumán denominado “Participar en Comunidad”, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. La actividad fue convocada conjuntamente por la Secretaría de Abordaje Integral, la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. La jornada tuvo como uno de los principales oradores al ministro Daniel Arroyo, quien destacó la importancia de los CIC al considerarlos “el eje central en la reconstrucción social de la argentina”. Al respecto , la subsecretaría de Desarrollo Humano de la Nación, Laura Berardo, remarcó que el encuentro tiene como principal objetivo “fortalecer las políticas de inclusión federal”, y anticipó que “esta es la primera reunión que se hace con los CIC de Tucumán y que esta previsto realizarlas con cada una de las provincias”. “Es importante, generar estos espacios de encuentro, diálogo y participación entre las diferentes instancias del Estado y, los y las referentes municipales de los Centros Integradores Comunitarios (C.I.C)”, sostuvo. Berardo. Por otro lado, la funcionaria, mencionó que están trabajando para fortalecer las tareas que vienen realizando los C.I.C de esta provincia, a través del vínculo con la Subsecretaría de Desarrollo Humano de Nación y la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local de Tucumán. El objetivo es “aportar a construir la Red Federal de C.I.C con la incorporación de datos actualizados del funcionamiento y estado de los dispositivos territoriales y promover la conformación o reactivación de las Mesas de Participación, Articulación y Gestión que funcionaban en los C.I.C”, destacó Berardo. Además, respecto a las Mesas de Participación, Articulación y Gestión, consideró que “son un instrumento indispensable para la participación ciudadana en la comunidad. Y que, además, proponen a los y las referentes de los C.I.C futuros encuentros temáticos con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y su inserción territorial”. De la actividad participaron, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, junto al Ministro de Desarrollo Social de Tucuman, Gabriel Yedlin; la Secretaria de Abordaje Integral, Alicia Soraire; la Subsecretaria Desarrollo Humano, Laura Berardo; el Secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local de Tucumán, Francisco Navarro; y el Articulador del CDR Tucumán, Luciano Chincarini, entre otrxs. Durante la jornada virtual, los y las referentes de los CICs Los Ralos, Chañaritos y La Cocha-Tucuman, compartieron sus experiencias y la labor cotidiana que realizan y también se proyectó un video con imágenes de estos dispositivos, para los y las participantes que no los conocían. También, se realizó un relevamiento interactivo con preguntas para conocer los temas de interés y trabajar en el contexto de los CIC, y las respuestas mayoritarias fueron: la economía social, los espacios deportivos, el trabajo comunitario y la conformación de una red. El cierre del encuentro fue con un grupo musical que transmitió en vivo desde el CIC Los Ralos de Tucumán. La moderación estuvo a cargo de Paola Rezano, Directora Nacional Desarrollo Humano; Daniela Pedraza; Directora de Articulación de CIC; Sofía Santillán Directora articulación territorial del Ministerio desarrollo social Tucumán; y Rodrigo Azcuy, subdirector articulación territorial del Ministerio desarrollo Tucumán.

