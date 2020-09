Watson: “La toma de tierras tiene que ver con la desorganización y falta de políticas”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, sostuvo hoy que las tomas de tierra implican un “delito”, y consideró que esa problemática tiene que ver con la “desorganización” en la planificación de las políticas de Estado, tras ejemplificar que en su distrito sufrió “seis intentos de toma en una semana” y pudo evitarlos. “El tema de la toma de tierras es desorganización del Estado y los que piensan que eso está bien están equivocados”, sostuvo hoy el jefe comunal en declaraciones a Radio Diez. En ese sentido, expresó: “Yo, como intendente, tengo una organización, una planificación. Por ejemplo, tengo una zona productiva que está desocupada y quiero que siga así porque la necesito para instalar fábricas y producir”. “El miércoles nos reunimos en Presidente Perón donde hay 2.500 familias tomando terrenos y vimos cómo esa gente está en condiciones paupérrimas” “Tuve seis intentos de toma en una semana y el más fuerte vino acompañado de dos abogados que llegaron antes que los ocupantes a defender sus supuestos derechos. Querían negociar y todo, una locura. Entonces nosotros citamos a los propietarios y empezamos a organizar todo eso”, explicó. Watson agregó que en su rol de intendente genera “políticas para que eso no ocurra, por ejemplo genero eximición de impuestos para que las empresas se puedan instalar” en los terrenos. En la misma línea, puntualizó que las tomas son “un delito” y que “nuestra postura es no a las tomas”. “Por ejemplo, el miércoles nos reunimos en Presidente Perón donde hay 2.500 familias tomando terrenos y vimos cómo esa gente está en condiciones paupérrimas”, lamentó el intendente de Florencio Varela. También analizó que “estamos en un momento muy malo para la Argentina, con un gobierno que está trabajando a poco de haber asumido” bajo el “yugo de dos pandemias: la del coronavirus y la pandemia amarilla de(l expresidente) Mauricio Macri que dejó muchos problemas”. Watson volvió a celebrar el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para municipios del Gran Buenos Aires presentado ayer por el presidente Alberto Fernández Entre esos problemas citó “los negocios con Edesur” a quien el exmandatario “le condonó deuda en nombre del Estado en detrimento de todos los argentinos” al tiempo que “paralizó al país”. En otro orden, Watson volvió a celebrar el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para municipios del Gran Buenos Aires presentado ayer por el presidente Alberto Fernández al considerar que se trata de una “decisión política en pos de la gente” con eje “en los territorios y que abarca las necesidades diarias de los vecinos”. Además remarcó la importancia de estas acciones “teniendo en cuenta la situación caótica y desmoralizante que habían dejado en el área de seguridad tanto (el expresidente Mauricio) Macri como (la exgobernadora María Eugenia) Vidal”.

