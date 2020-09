Nuevaspatrullas para la Seguridad de los vecinos de San Vicente

La Municipalidad de San Vicente adquirió nuevos móviles para sumar a la Secretaría de Protección Ciudadana. Se trata de dos autos Toyota Etios 0 kilómetro, que hoy fueron presentados en el centro Comunal de Alejandro Korn por el Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza. Este equipamiento fue incorporado con fondos propios del municipio y se suma a las cuatro camionetas Toyota Hilux que se habían comprado hace apenas unas semanas atrás. Esta gran inversión realizada permite ampliar la flota para la seguridad municipal, alcanzando diez vehículos, seis de los cuales llegaron de la mano de Mantegazza. En tanto, otros dos fueron recuperados tras haber quedado en desuso por parte de la gestión anterior y los restantes que estaban en funcionamiento. Estas acciones se complementan a las ya implementadas por el Municipio, que tratan por ejemplo, de la puesta en funcionamiento de la línea telefónica 147, donde los vecinos pueden denunciar hechos sospechosos o de inseguridad, a la incorporación de personal capacitado y con experiencia en la fuerza para estar al frente del patrullaje, a la creación de los accesos seguros a los barrios, con poda segura y colocación de nuevos sistemas de iluminación led y al mantenimiento y mejorado de los caminos, para beneficiar el acceso de las patrullas a cada calle del distrito. “Seguiremos trabajando fuertemente para acompañar a las fuerzas policiales de la provincia para combatir el delito en nuestra comunidad, con el fin de dar mayor protección a nuestros vecinos y vecinas”, manifestaron desde la municipalidad. Además participaron de la recepción de los vehículos, el Secretario de Protección Ciudadana, Gustavo Dorrego; la Secretaria de Educación, Eleonora Vázquez; el Director de Seguridad, Néstor Turnes; el Director de Tránsito, Ricardo González; el Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad San Vicente, Comisario Inspector Daniel Bogado; el Titular del Comando de Patrullas San Vicente, Comisario Diego Ruíz y el Comisario Carlos Melina, Titular de Comisaría de San Vicente 2da de Alejandro Korn.

