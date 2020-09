La policía federal desplegó la “Fuerza de Respuesta Inmediata” en Brown

Ayer lunes comenzaron a verse móviles policiales por demás llamativos en las calles de nuestro distrito. Esta fuerza también realizó controles viales y permitió aumentar los patrullajes y la prevención del delito. Se trata de una brigada dependiente de la Policía Federal llamada “Fuerza de Respuesta Inmediata” (FRI) que suma camionetas, patrulleros, motos y efectivos a la lucha contra el delito. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que esta fuerza especial ya está actuando en nuestro distrito complementándose con la Policía Bonaerense que depende, claramente, de la Provincia. “Es un orgullo estar presentando a esta nueva fuerza de nuestra Policía Federal, que es una propuesta innovadora que ha desarrollado esta institución frente al momento que estamos atravesando. Es un momento que nos pone a todos en trabajar en nuevas estrategias para enfrentar al delito”, indicó la ministra Sabina Frederic. Mientras tanto, esta misma semana la Nación anunciará un paquete de medidas para reforzar la prevención del delito en todo el Conurbano Bonaerense, incluyendo a Almirante Brown. estas medidas irán desde la compra de nuevos móviles policiales, motos y camionetas, hasta sumar cientos de cámaras de monitoreo, refuerzos y equipamiento policial en general.

