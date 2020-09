Cascallares y Katopodis firmaron un convenio para poner en marcha importantes obras en la UNAB

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó este martes un histórico convenio para poner en marcha el plan de obras en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), junto con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk y el rector de la Universidad browniana, Pablo Domenichini. La jornada se llevó adelante esta mañana en el predio de la Quinta Rocca, en la localidad de Burzaco, donde el Jefe Comunal, los funcionarios nacionales y las autoridades de la UNAB dieron el primer paso para la histórica construcción del primer edificio de aulas para la Casa de Altos Estudios. “Estamos muy contentos y agradecidos de recibir al ministro Gabriel Katopodis y al secretario de Políticas Universitarias Jaime Perczyk para poner en marcha estas obras históricas obras. Seguimos trabajando en forma articulada con la UNAB para cumplir sueños como este por el trabajamos desde hace tanto tiempo”, remarcó Cascallares. Mientras que Katopodis expresó su “alegría por estar en este predio que se va a transformar en la sede de la UNAB”. “Se está haciendo realidad este proyecto educativo en el que intendente Mariano Cascallares viene trabajando y gestando hace tiempo y que muy prontito tendrá todo lo que la comunidad browniana necesita y merece”, subrayó. Perczyk, en tanto, remarcó que “esperamos concretar esta obra a la brevedad para que la construcción empiece este año y que en el 2022 toda la comunidad universitaria pueda empezar a trabajar y estudiar” en el predio de la localidad de Burzaco. La primera etapa prevé la construcción de un módulo edilicio de 1941 metros cuadrados, preservando el patrimonio arbóreo del lugar. En este sentido, la obra que tiene un plazo de ejecución de 390 días, incluye la creación de 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, baños y espacio de cafetería. Las obras se realizarán respetando y preservando el patrimonio arbóreo y natural de la Quinta Rocca de Burzaco. Este histórico convenio para la comunidad browniana, que se enmarca en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, se concretó justo un año después de que la UNAB arrancará sus clases en la Casa Municipal de la Cultura. De la jornada participaron además del rector de la UNAB Pablo Domenichini; el vicerector, Facundo Nejamkis, la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otros funcionarios.

