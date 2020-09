“Precios Máximos”: el Gobierno oficializó su vigencia hasta el 31 de octubre

El Gobierno oficializó este lunes la extensión, esta vez hasta el 31 de octubre, del programa “Precios Máximos”, que abarca a más de 2 mil productos. La decisión -que formalmente comenzará a regir desde este martes– se estableció por medio de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Además, el Poder Ejecutivo intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en este programa, a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión“.

