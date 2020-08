Situación del Covid19 en Brown

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que al viernes 28 de agosto de 2020 se registraban 11647 casos positivos de Coronavirus notificados por las autoridades sanitarias nacionales. Mientras tanto, 12153 test realizados en el distrito dieron negativos y 3413 casos se encuentran en estudio. Los pacientes permanecen con internación domiciliaria o con internación hospitalaria en nosocomios de Almirante Brown, la región y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento fallecieron 256 pacientes por Covid-19 en el distrito. Entre las últimas muertes figuran dos pacientes de 61 y 66 años y una tercera paciente de 90 años de edad. Finalmente, 6333 pacientes brownianos con Covid-19 ya fueron dados de alta. El área de epidemiología del Municipio informó que realiza el monitoreo diario de los pacientes Covid-19 positivos con internación domiciliaria, de los casos sospechosos a la espera de los resultados de laboratorio y de los contactos estrechos de los pacientes confirmados y sospechosos con indicación de cuarentena. Mientras tanto, el Municipio informó que avanza con diversas acciones para prevenir el Covid-19 como desinfección de bancos, cajeros, estaciones de trenes e instituciones como centros de jubilados, realiza estrictos controles viales, inspecciona y controla precios, y verifica el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Municipio también extiende los operativos para cuidar a los adultos mayores en su ingreso a las entidades bancarias y profundiza las acciones de fumigación para prevenir el Dengue.

