Cascallares recordó los 20 años de la llegada del corazón de Don Orione

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó el Santuario de San Luis Orione al cumplirse hoy sábado 20 años de la llegada del Corazón de Don Orione a la Argentina y a nuestro distrito. “Vivo o muerto volveré a la Argentina” había dicho Don Orione. El 29 de agosto de 2000, el Corazón de San Luis Orione llegó desde Italia para quedarse definitivamente en el Cottolengo de Claypole, en Almirante Brown, lugar donde hizo realidad la frase que marcó su vida: “Sólo la caridad salvará al mundo”. Mariano Cascallares visitó el Santuario donde compartió un momento con el Padre Héctor, a quien le transmitió un afectuoso saludo para toda esa querida institución. “Aprovechamos este día para enviarle un fuerte abrazo al Padre Héctor y a esta institución que desde hace años asiste incansablemente a las personas con discapacidad”, indicó el intendente browniano, quien también le envió “un afectuoso saludo a todas las vecinas y los vecinos de la localidad de San Francisco de Asís al conmemorarse hoy su aniversario. Finalmente Mariano Cascallares le envió un afectuoso saludo, toda la fuerza y los deseos de una pronta recuperación al Padre Scali de la Parroquia Santa Ana de Glew.

