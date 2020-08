El aislamiento seguirá hasta el 20 de septiembre y habrá reuniones al aire libre

El presidente Alberto Fernández grabó un mensaje para anunciar la próxima etapa de la cuarentena.

El video tiene una extensión de unos 5 minutos, en los que el mandatario nacional cuenta los alcances de la siguiente fase, que será por otras dos semanas en todo el país. El presidente llamó a la “responsabilidad personal” en esta etapa de la pandemia de coronavirus, ya que, dijo, “tiene impacto colectivo”.

El jefe del Estado se expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde publicó un video con el que explicó cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del lunes.

Both comments and pings are currently closed.