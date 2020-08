Provincia muestra entusiasmo por “estabilidad” en el nivel de contagios en el conurbano

En el marco de un nuevo parte sanitario de inicio de semana, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires mostró gestos de optimismo respecto de una nueva estabilidad experimentada en el nivel de contagios y ocupación de camas, de manera central en lo que respecta al AMBA. Mientras que la cúpula del ministerio de Salud informó sobre un “leve descenso y cierto amesetamiento” en el primer cordón del Conurbano, el propio Axel Kicillof destacó que desde hace algunas semanas, el “nivel de ocupación de camas está estable”. “Estamos en una situación que genera un poco más de optimismo; desde hace un par de semanas que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva está bastante estable, al tiempo que seguimos incorporando camas nuevas… se detuvo lo que venía siendo un crecimiento muy acelerado de la ocupación de camas, que generaba mucha preocupación”, señaló el Gobernador en diálogo con El Destape. En tanto, el mandatario se refirió también a la dinámica de movimiento del virus, que desde hace tiempo comienza a mostrar sus efectos de expansión desde CABA hacia el GBA y luego al interior en cada una de sus etapas. En ese sentido, si bien dijo que en las regiones donde antes no había circulación ahora están habiendo rebrotes, también destacó que hay una merma en los lugares donde antes hubo un crecimiento acelerado. “Vemos también que va cambiando la dinámica de los contagios: en el Interior del país aparecen brotes que generaron circulación comunitaria, al mismo tiempo que en el Interior de la Provincia, zonas que tenían muy poca circulación comienzan a ponerse más intensas”, dijo Kicillof y agregó: “Se está empezando a estabilizar en las zonas que inicialmente tenían mayor contagio, pero apareciendo con más fuerza en zonas que antes tenían menos contagios”. Por su parte, esta mañana tuvo lugar el informe semanal de Salud bonaerense, con la presencia del titular de esa cartera, Daniel Gollán; si viceministro, Nicolás Kreplak y el jefe de Gabinete de Provincia, Carlos Bianco. “Vemos cómo en la ciudad de Buenos Aires y primer cordón hay un descenso y cierto amesetamiento, con niveles altos de contagios. Pero es una buena señal”, expresó el ministro de Salud. Según el último parte oficial, este domingo se registraron en la Provincia de Buenos Aires 2.829 casos nuevos, cifra que lleva el total a 212.736 a los activos. Los fallecidos, en tanto, son 4126 y la tasa de letalidad es de 1,94%. Las personas testeadas fueron 556 mil.

