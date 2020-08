Actividades individuales. habilitaron el polideportivo y los clubes con estrictos protocolos

El Municipio de Almirante Brown informó que desde ayer lunes se encuentran habilitadas las actividades deportivas individuales en el distrito bajo estrictos protocolos con medidas para la prevención del Coronavirus. Los espacios habilitados para estas prácticas siempre individuales son el Polideportivo Municipal que funciona en la localidad de Ministro Rivadavia como los clubes y las instituciones deportivas a partir de lo estipulado en los encuentros de trabajo que vienen realizando con la Comuna browniana. De ese modo, los clubes e instituciones deportivas pueden abrir sus puertas para la realización de actividades deportivas individuales con estrictos protocolos sanitarios. Hay regulación de la llegada y la partida de cada deportista como en lo referido al uso de tapabocas o barbijos, las limitaciones para la utilización de los vestuarios y la práctica deportiva o aeróbica propiamente dicha. Se espera que cada institución informe a sus asociados sobre los protocolos vigentes. Mientras tanto ayer lunes ya hubo vecinas y vecinos que se acercaron al Poideportivo Municipal para la práctica deportiva individual de 8 a 18 horas. Para ello puede utilizarse el Circuito Aeróbico unicamente para caminar (con barbijo) y un espacio para las prácticas individuales de atletas con sus correspondientes entrenadores. El uso de barbijo o tapabocas es obligatorio durante el ingreso, el egreso y durante toda la permanencia en el Polideportivo Municipal. El personal de seguridad controla el ingreso y egreso de las personas. La única entrada peatonal es sobre la calle 25 de Mayo. Cada vecina o vecino deberá contar con su kit de higiene personal y botella de hidratación. Se recomienda no utilizar los baños que igualmente estarán disponibles para el uso sanitario específico. Queda prohibido el cambio de indumentaria o la utilización de duchas. Los interesados en ingresar al Polideportivo Municipal para las prácticas físicas individuales deberán solicitar previamente su turno al teléfono 4279-054 o al teléfono 4279-028.

