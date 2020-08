Fernández: “Hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y exigiéndoles” que no le hagan pagar a la Argentina “una deuda a costa del pueblo” y también en lograr producir una vacuna “que termine con la pandemia”, al encabezar el acto por el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín. “El orgullo nacional nos lleva a plantarnos frente al mundo y decirles que queremos ser parte de la construcción de una vacuna que termine con la pandemia y que nadie lucre con eso y lo hemos logrado”, sostuvo Fernández. El Presidente recordó a San Martín como “un hombre inmenso”, “inigualable” y “un modelo de conducta a seguir”, y dijo que “solo estuvo 12 años en el continente” en los que creó el batallón de granaderos y un ejército para cruzar los Andes como parte de la gesta por la independencia. Al encabezar la ceremonia, Fernández remarcó que el padre de la Independencia “nunca aceptó ningún reconocimiento” porque “le bastaba con conocer libres a los pueblos”. Pero mencionó también que pese a su virtud, “San Martín fue un hombre poco comprendido en su tiempo y fue víctima de la intolerancia y persecuciones”, que lo llevaron al exilio “olvidado por muchos argentinos”. La actividad comenzó pasado el mediodía con la llegada del Presidente al Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, y siguió con con la entonación del Himno Nacional. El acto continuó con la colocación de una ofrenda floral al pie del busto al general San Martín por parte del mandatario y, previo a su discurso, se realizó un minuto de silencio. En tanto, el mandatario sostuvo que “hay que recordar y tener memoria, para saber Los Andes que tenemos que cruzar hoy: tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente, endeudado de un modo impresionante condicionando el futuro de muchas generaciones y sumido en la pobreza a más del 40% de los argentinos”. El jefe de Estado destacó que, San Martín, junto a Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Antonio José de Sucre y otros, dieron su vida para que América Latina sea un continente integrado e independiente del Imperio español. Además, el Presidente resaltó a “los hombres de las Fuerzas armadas, aéreas, que están en cada rincón de Argentina, ayudando donde los argentinos nos necesitan ante cualquier riesgo” y reconoció a las mujeres que integran las fuerzas también, como las grandaderas que hoy visten el uniforme que antes era solo para hombres”, con “los mismos derechos”. Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Defensa, Agustín Rossi, los responsables de las demás carteras nacionales, autoridades de las Fuerzas Armadas y los embajadores de Chile y Perú en Buenos Aires.

