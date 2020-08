Emotivo homenaje al General San Martin a 170 años de su paso a la inmortalidad

La Plaza General San Martín de las calles Seguí y Presidente Roca de Adrogué fue el escenario de un emotivo acto llevado a cabo esta tarde en homenaje al General Don José de San Martín al conmemorarse hoy el 170 aniversario de su paso a la inmortalidad. El acto, respetando las medidas de distanciamiento social, fue encabezado por el intendente Mariano Cascallares, quien estuvo acompañado por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, la vicepresidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Marcela Fernández; el titular del Instituto de Investigaciones Históricas de Alte Brown Emilio Klubus; y el coordinador de los Veteranos de la Guerra de Malvinas, José Manuel Palacios. El homenaje se inició con el arrío del Pabellón Nacional a media asta y la interpretación de la Diana de Gloria. Y prosiguió con el descubrimiento de una placa en el sector del Busto del General San Martín, en homenaje a los 170 años de su paso a la inmortalidad. Posteriormente se procedió a depositar una ofrenda floral al pie del Monumento el honor al Padre de la Patria, y el homenaje finalizó con un minuto de silencio en su recuerdo. El intendente Mariano Cascallares indicó que “mantener vivo el legado del General San Martín reivindicando su lucha por la libertad de los pueblos es nuestro mejor homenaje al Padre de la Patria”.

