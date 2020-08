Para Rossi “La marcha es un atentado contra la salud de los argentinos”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró este domingo que la marcha organizada por la oposición contra la política oficial ante el coronavirus es un “atentado contra la salud de los argentinos”, y aseveró que “las medidas que se tomaron ante la pandemia se hicieron sin modificar instrumentos del sistema jurídico”. Durante un intercambio con seguidores a través de Facebook, Rossi planteó que si bien desde la oposición “pueden decir y criticar lo que quieran, la movilización de mañana atenta contra los cuidados de todos ante la situación de pandemia que estamos viviendo”. “La marcha del #17A es un atentado contra la salud de los argentinos”, enfatizó el funcionario, y añadió que “lamentablemente hay muchos dirigentes opositores que creen que tienen rédito político alentando a la gente a salir a la calle”. Tras advertir que “las medidas que se tomaron ante la pandemia se hicieron sin modificar instrumentos del sistema jurídico”, Rossi planteó que “uno tiene derecho en Argentina a protestar, pero si vas a la marcha y te infectás, perjudicás a todos”.

