Procrear: unos 50 mil inscriptos y más de tres millones de consultas a dos días del lanzamiento

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó este jueves que el nuevo Procrear registró “más de 3 millones de consultas en la página web y unas 50 mil inscripciones” en los primeros dos días que siguieron al relanzamiento del programa. “Ya entraron más de 3 millones de personas a la página para consultar las propuestas, me imagino que hay mucho interés porque el Procrear es un sello y una marca de acceso a la vivienda”, dijo Bielsa en diálogo con Cadena 3 de Rosario. María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat En esa línea, dijo que “más de 49 mil personas ya llenaron el formulario para iniciar los trámites de las líneas de microcréditos de 50 mil pesos para arreglos menores en la vivienda para personas de entre 18 y 68 años”.

A su vez, indicó que para refacción de casas, los montos “van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos” y que el requisito es tener “12 meses de antigüedad laboral”.

Agregó que están disponibles los créditos para “la sustentabilidad”, que tienen que ver con permitir la conexión a las redes de gas. Bielsa adelantó que “a partir de septiembre estarán disponibles los créditos hipotecarios tradicionales del Procrear para ampliación, construcción, lote con servicio y desarrollos habitacionales“, es decir para desarrollos urbanísticos. “Esto va de la mano de un país que tiene que pensarse de nuevo, de una manera federal, que tiene que descongestionar las áreas metropolitanas”, explicó, al tiempo que resaltó el impulso que dio a iniciativas como esta el acuerdo logrado por el Gobierno nacional con los bonistas extranjeros para la renegociación de la deuda, a la que seguirán los diálogos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Esto nos permite canalizar los flujos monetarios hacia la producción de bienes y la generación de empleo” MARÍA EUGENIA BIELSA “Cualquier programa de aquí en adelante tendrá el objetivo de generar empleo y consumo y la construcción es, sin dudas, una actividad que está en condiciones vigorosas de responder a esos objetivos, porque hay demanda y porque es muy movilizadora”, sostuvo. Al finalizar, adelantó que mañana presentarán el Plan Nacional de Suelo que aplica para Procrear, pero también para otros programas que tiene que ver con “fomentar, capacitar y financiar a los municipios y comunas para que impulsen bancos de suelo para tener a disposición”.

